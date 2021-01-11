США ввели санкции против Дубинского и Онищенко

Министерство финансов Соединенных Штатов расширило перечень лиц и компаний, обвиняемых во вмешательстве в выборы в США.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт министерства.

В частности, в этот список добавлены народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский, экс-депутат Александр Онищенко, экс-прокурор Константин Кулик, а также Андрей Телиженко - бывший сотрудник украинского посольства в США, который помогал личному адвокату президента Трампа Рудольфу Джулиани собирать в Украине информацию, которая могла бы навредить бывшему вице-президентом Джо Байдена на выборах 2020 года.

Активы граждан из этого списка заморожены на территории Соединенных Штатов, а лицам в США запрещено иметь с ними бизнес-отношения.

Также санкции введены в отношении украинских медиа, участвовавших в распространении "пленок Деркача".

В частности, под расширенные санкции попали компания "Эра-Медиа" и номинальный владелец телеканала "Эра" Антон Симоненко, а также информационное агентство "Онли-ньюс" и его руководитель Петр Журавель.

Также под санкции попала компания "Набуликс" - сайт с таким названием первым опубликовал "пленки Деркача". В санкционном списке отмечается, что компания внесена в него как связанная с Андреем Деркачем.

В санкционный список также попал бывший помощник Деркача Дмитрий Ковальчук.

Напомним, 19 мая прошлого года народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии бывшего вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко. По словам Деркача, записи он получил от журналистов-расследователей, а саму запись разговоров якобы делал лично Порошенко. Заметим, что в одной из его пресс-конференций участвовал нардеп Александр Дубинский.

В сентябре 2020 года Министерство финансов США ввело санкции против Андрея Деркача, обвинив его в попытке повлиять на президентские выборы в США в 2020 году.

Контрразведка США считает Деркача пророссийским депутатом украинского парламента. А публикацию записей разговоров между Петром Порошенко и Джо Байденом - попыткой повлиять на результаты американского волеизъявления.