Президент Португалії заразився коронавірусом

Президент Португалії Марсело Ребелу де Соуза, який прагне переобрання на виборах 24 січня, отримав позитивний результат тесту на коронавірус, але симптомів захворювання не має.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

На вівторок 72-річний глава держави запланував одну велику президентську дискусію, а також зустріч із експертами з питань охорони здоров'я, щоб обговорити деталі запланованого локдауну, які будуть оголошені в середу, проте його офіс заявив, що він уже скасував усі свої публічні виступи.

У заяві, розміщеній на його офіційному вебсайті, офіс Ребелу де Соуза заявив, що президент вже повідомив про ситуацію прем'єр-міністра Антоніу Кошту та міністра охорони здоров'я Марту Теміду.

Ребелу де Соуза самоізолюється у своїй офіційній резиденції в Лісабоні.

Його позитивний результат тесту з'явився після того, як 6 січня він отримав негативний тест після контакту з інфікованим і відновив свій графік роботи.