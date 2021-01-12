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Президент Португалии заразился коронавирусом

Вторник, 12 января 2021, 09:28

Президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза, который хочет переизбраться на выборах 24 января, получил положительный результат теста на коронавирус, но симптомов заболевания у него нет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

На вторник 72-летний глава государства запланировал одну большую президентскую дискуссию, а также встречу с экспертами по вопросам здравоохранения, чтобы обсудить детали запланированного локдауна, которые будут объявлены в среду, однако его офис заявил, что он уже отменил все свои публичные выступления.

В заявлении, размещенном на его официальном сайте, офис Ребелу де Соуза заявил, что президент уже сообщил о ситуации премьер-министру Антониу Коште и министру здравоохранения Марте Темиде.

Ребелу де Соуза изолируется в своей официальной резиденции в Лиссабоне.

Его положительный результат теста появился после того, как 6 января он получил отрицательный тест после контакта с инфицированным и восстановил свой график работы.

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