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Країни ЄС почали отримувати перші дози вакцини Moderna

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Країни ЄС почали отримувати перші дози вакцини Moderna

Вівторок, 12 січня 2021, 09:54

Поширення перших доз вакцини проти коронавірусу Moderna в Європі розпочалось у понеділок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Brussels Time.

Зокрема, перші дози вакцини отримали у Бельгії, Нідерландах, Франції та Німеччині.

Вакцина Moderna виробляється у двох місцях: у США та у місті Вісп, Швейцарія. Транспортуванням вакцини займатиметься швейцарська логістична група Kuehne + Nagel.

У Європі вакцини зберігатимуться та централізуватимуться в одному центрі, але його точне місцезнаходження не розголошується.

Очікується, що перевозитимуть вакцину автомобільним транспортом. Kuehne + Nagel має 200 спеціальних транспортних засобів для перевезення фармацевтичної продукції. Вакцина Moderna повинна зберігатися при -20 градусах Цельсія, що є менш складним, ніж вакцина Pfizer / BioNTech, яка повинна зберігатися при -80 градусах.

Минулої середи Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) та Європейська Комісія дали зелене світло вакцині Moderna. Крім Pfizer / BioNTech, це друга вакцина, яка може бути використана в ЄС проти коронавірусу.

Європа замовила у американського виробника 160 мільйонів доз, які будуть розподілені між 27 країнами ЄС.

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