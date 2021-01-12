Страны ЕС начали получать первые дозы вакцины Moderna

Распространение первых доз вакцины против коронавируса Moderna в Европе началось в понедельник.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Brussels Time.

В частности, первые дозы вакцины получили в Бельгии, Нидерландах, Франции и Германии.

Вакцина Moderna производится в двух местах: в США и в городе Висп, Швейцария. Транспортировкой вакцины будет заниматься швейцарская логистическая группа Kuehne + Nagel.

В Европе вакцины будут храниться в одном центре, но его точное местонахождение не разглашается.

Ожидается, что перевозить вакцину автомобильным транспортом. Kuehne + Nagel имеет 200 специальных транспортных средств для перевозки фармацевтической продукции. Вакцина Moderna должна храниться при -20 градусах Цельсия, что является менее сложным, чем вакцина Pfizer/BioNTech, которая должна храниться при -80 градусах.

В прошлую среду Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) и Европейская Комиссия дали зеленый свет вакцине Moderna. Помимо Pfizer/BioNTech, это вторая вакцина, которая может быть использована в ЕС против коронавируса.

Европа заказала у американского производителя 160 млн доз, которые будут распределены между 27 странами ЕС.