Сильні зливи після аномальної спеки спричинили підтоплення у Греції

Багато районів північно-західної Греції зазнали повеней, обвалів скель та інших пошкоджень в результаті сильних злив і штормового вітру.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Орган цивільного захисту Греції у вівторок вранці розгорнув спеціальні машини, щоб очистити від скель та сміття потоки та дороги в містах Яніна та Арта на північному заході, тоді як пожежну службу викликали до села Прамата у регіоні Цумерка для очищення заблокованих водопропускних труб та боротьби з підтопленням.

У селі Теодоріана на околиці Арти в понеділок було пошкоджено десятки будинків, коли мініторнадо зі швидкістю вітру 93,3 кілометра на годину зривало черепицю та димоходи, одночасно скидаючи на поселення 103 міліметри дощу на годину.

Штормова погода у вівторок поширюється на південь та схід, приносячи зливи, блискавки та сильний вітер на більшу частину Іонічного узбережжя, Пелопоннесу та материкової Греції, включаючи Афіни та Салоніки на півночі, перед тим, як рухатися далі на схід до островів Егейського моря.

Очікується також, що температура повітря впаде з вівторка, після вихідних, які сотні греків провели на пляжах.