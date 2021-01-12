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Сильные ливни после аномальной жары вызвали подтопления в Греции

Вторник, 12 января 2021, 11:12

Многие районы северо-западной Греции подверглись наводнениям, обвалам и другим повреждениям в результате сильных ливней и штормового ветра.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Орган гражданской защиты Греции во вторник утром развернул специальные машины для очистки от камней и мусора дорог в городах Янина и Арта на северо-западе, тогда как пожарную службу вызвали в село Прамата в регионе Цумерка для очистки заблокированных водопропускных труб и борьбы с подтоплением.

В селе Теодориана на окраине Арты в понедельник были повреждены десятки домов, когда мини-торнадо со скоростью ветра 93,3 километра в час срывало черепицу и дымоходы, одновременно сбрасывая на поселение 103 миллиметра дождя в час.

Штормовая погода во вторник распространяется на юг и восток, принося ливни, молнии и сильный ветер на большей части Ионического побережья, Пелопоннесса и материковой Греции, включая Афины и Салоники на севере, перед тем, как двигаться дальше на восток до островов Эгейского моря.

Ожидается также, что температура воздуха упадет со вторника, после выходных, которые сотни греков провели на пляжах.

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