ЄС отримав запит на затвердження вакцини AstraZeneca

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) отримало заявку на умовний маркетинговий дозвіл для вакцини від COVID-19, розробленої AstraZeneca і Оксфордським університетом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті ЕМА.

"Оцінка вакцини, відомої як вакцина COVID-19 AstraZeneca, буде проходити у прискорені терміни. Висновок про дозвіл на продаж може бути видано до 29 січня під час засідання наукового комітету EMA з лікарських засобів для людини (CHMP) за умови, що представлені дані про якість, безпеку та ефективність вакцини досить надійні і повні і що негайно буде надаватися будь-яка додаткова інформація, необхідна для завершення оцінки", - йдеться в заяві.

В агентстві пояснили, що такий короткий термін для оцінки можливий тільки тому, що EMA вже перевірила деякі дані про вакцину.

На цьому етапі EMA оцінила дані лабораторних досліджень (доклінічні дані), дані про якість вакцини (про її інгредієнти і способи виробництва) і деякі докази безпеки та ефективності на основі об'єднаного аналізу проміжних клінічних даних з чотирьох триваючих клінічних випробувань у Великій Британії, Бразилії та Південній Африці.

Додаткова наукова інформація з питань, пов'язаних з якістю, безпекою та ефективністю вакцини, також була надана компанією на запит CHMP і зараз оцінюється.

На цей час в ЄС дозволено використання вакцини Pfizer/BioNTech, а також американського препарату від компанії Moderna.

Нагадаємо, 4 січня Британія стала першою країною, яка почала використовувати недорогу і легко транспортабельну вакцину від COVID-19 AstraZeneca і Оксфордського університету.

Вакцина Oxford/AstraZeneca дешевша і може зберігатися при температурі звичайного холодильника, що спрощує транспортування і використання.

Майже всі країни-члени ЄС почали масову вакцинацію від коронавірусу 27 грудня - за кілька днів після того, як перша вакцина, від розробників Pfizer-BioNTech, отримала дозвіл на використання у ЄС.