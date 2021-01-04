Британія першою у світі починає використання вакцини Oxford/AstraZeneca

Велика Британія стане першою країною, яка почне використовувати недорогу і легко транспортабельну вакцину від COVID-19 AstraZeneca і Оксфордського університету.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У понеділок в шести лікарнях Англії будуть зроблені перші з приблизно 530 000 щеплень, підготовлених Британією.

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Найближчими днями програма буде поширена на сотні інших британських об'єктів, і уряд сподівається, що протягом декількох місяців буде доставлено десятки мільйонів доз.

"Це поворотний момент в нашій боротьбі з цим жахливим вірусом, і я сподіваюся, що він вселить нову надію на всіх, що кінець цієї пандемії близький", - сказав міністр охорони здоров'я Метт Хенкок.

Минулого місяця Британія стала першою країною, яка застосувала іншу вакцину виробництва Pfizer і BioNTech, яка повинна зберігатися при дуже низьких температурах. На сьогодні Британія вакцинувала нею близько мільйона осіб.

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Вакцина Oxford/AstraZeneca дешевша і може зберігатися при температурі звичайного холодильника, що спрощує транспортування і використання. У неділю Індія схвалила цю вакцину для використання в екстрених випадках.

Випадки COVID-19 у Британії різко зросли в останні тижні, чому сприяв новий, більш заразний варіант вірусу.

У неділю було зареєстровано майже 55 000 нових випадків, і в цілому понад 75000 осіб в країні померли від COVID-19 під час пандемії, що є другим показником в Європі.

Нагадаємо, майже всі країни-члени ЄС почали масову вакцинацію від коронавірусу 27 грудня - за кілька днів після того, як перша вакцина, від розробників Pfizer-BioNTech, отримала дозвіл на використання у ЄС.