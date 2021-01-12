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Греція планує збільшити термін обов’язкової військової служби

Вівторок, 12 січня 2021, 12:43

Грецька влада планує в травні новий закон про продовження строку обов'язкової військової служби з 9 до 12 місяців, що викликало невдоволення молоді.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

За винятком тих, хто проходитиме службу на кордонах з Туреччиною, чия служба триватиме 9 місяців, решта військовозобов'язаних повинні будуть служити протягом цілого року.

Значна частина Європи покінчила з обов’язковою військовою службою, але Греція все ще підтримує цей проєкт, очевидно через напружені відносини з Туреччиною, де військова служба є обов’язковою.

Грецька влада прийняла таке рішення з метою посилення військової присутності на кордонах між Грецією та Туреччиною та уникнення призовників, які прагнуть перевестись до столиці.

Грецькій армії потрібна робоча сила, і тому рішення вітається військовими чиновниками, тоді як студенти та молоді люди, які проживають (або планують жити) за кордоном, яким доведеться відкласти навчання, щоб служити в армії, мають іншу точку зору.

За даними грецького статистичного управління, у Греції рівень безробіття серед молоді до 24 років у вересні минулого року піднявся до тривожних 33%.

Очікується, що ця цифра ще зросте через пандемію.

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Греція
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