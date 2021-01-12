Греция планирует увеличить срок обязательной воинской службы

Греческие власти планируют в мае новый закон о продлении срока обязательной военной службы с 9 до 12 месяцев, что вызвало недовольство молодежи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

За исключением тех, кто будет проходить службу на границах с Турцией, чья служба продлится 9 месяцев, остальные военнообязанных должны будут служить в течение целого года.

Значительная часть Европы покончила с обязательным военной службой, но Греция все еще поддерживает этот проект, видимо из-за напряженных отношений с Турцией, где военная служба является обязательной.

Греческие власти приняли такое решение с целью усиления военного присутствия на границах между Грецией и Турцией и избежания призывников, стремящихся перевестись в столицу.

Греческой армии нужна рабочая сила, и поэтому решение приветствуется военными чиновниками, тогда как студенты и молодые люди, проживающие (или планирующие жить) за рубежом, которым придется отложить обучение, чтобы служить в армии, имеют другую точку зрения.

По данным греческого статистического управления, в Греции уровень безработицы среди молодежи до 24 лет в сентябре прошлого года поднялся до тревожных 33%.

Ожидается, что эта цифра еще возрастет из-за пандемии.