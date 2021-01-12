В ЄК підтвердили переговори між європейським регулятором і виробником "Спутник V"

Європейське агентство з лікарських засобів веде переговори з розробником російської вакцини від коронавірусу "Спутник V".

Про це заявив представник Єврокомісії на щоденному брифінгу, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Водночас він зазначив, що жодних дозволів щодо виходу на європейський ринок для російського розробника надано не було.

"Переговори тривають між російською компанією і Європейським агентством з лікарських засобів. Компанія ще не подала заявку на отримання маркетингового дозволу. Однак Європейське агентство перебуває у попередніх переговорах з російським розробником вакцини", - сказав він.

Раніше у Німеччині не виключили виробництва російської вакцини на території ЄС, однак для цього необхідна одна умова.

Як заявила представниця німецького уряду Ульріке Деммер, російська вакцина має пройти схвалення Європейського агентства з лікарських засобів.

Нагадаємо, Європейське агентство з лікарських засобів отримало заявку на умовний маркетинговий дозвіл для вакцини від COVID-19, розробленої AstraZeneca і Оксфордським університетом.