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У Франції на 138 тисяч вакцинованих від коронавірусу виявили 1 випадок алергії

Вівторок, 12 січня 2021, 15:05

Серед 138 тисяч осіб, які у Франції отримали першу дозу вакцини від коронавірусу, зареєстрували один випадок суттєвого побічного ефекту у вигляді алергії.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro, про це повідомив міністр охорони здоров’я Олів’є Веран.

"У нас в країні зареєстровано один випадок небажаного побічного ефекту алергічного характеру, схожий на небажані ефекти, що реєструвалися за кордоном", - заявив міністр. 

Він зауважив, що частота таких випадків приблизно відповідає спостереженням з інших країн - 1 випадок на 100 000  осіб. 

За даними органів охорони здоров’я у США від 7 січня, серйозну алергічну реакцію зафіксували у 21 пацієнтів з 1,8 мільйона провакцинованих першою дозою. 

Французька федерація алергологів наразі вважає, що схильність до медикаментозної алергії або алергії на певні продукти не є протипоказанням для вакцинації вакциною Pfizer/BioNTech - якщо тільки не йдеться про алергію на конкретні компоненти вакцини, зокрема поліетиленгліколь.

Як повідомлялося раніше, в Норвегії та Італії повідомляли про поодинокі випадки смерті пацієнтів - 2 і 1 відповідно - невдовзі після вакцинації, але наразі взаємозв’язок між вакцинацією та смертю не підтверджений. Ці випадки ретельно розслідують.

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