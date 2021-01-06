У Норвегії двоє людей померли після вакцинації, триває розслідування

У вівторок норвезьке агентство з лікарських засобів та Національний інститут громадського здоров’я отримали інформацію про те, що двоє людей померли через декілька днів після вакцинації від коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію NRK.

Норвезьке агентство з лікарських засобів взялося за розслідування того, чи є зв'язок між смертями і вакцинацією.

Штейнар Мадсен, медичний директор Норвезького агентства з лікарських засобів, каже, що зараз вакциновані найслабші та вразливі особи, які мають серйозні захворювання.

"Тому ймовірно будуть смерті, близькі до часу вакцинації. Потім ми повинні розглянути, чи саме вакцина є причиною смерті, чи це випадковість, що цесталося так швидко після вакцинації" - сказав він.

У норвезьких будинках для людей похилого віку в тиждень помирає близько 400 людей. Незрозуміло, в якому з таких будинків жили двоє загиблих.

Норвезьке агентство з лікарських засобів та Національний інститут охорони здоров’я уважно стежать за тим, чи змінюється смертність після того, як мешканці будинків для престарілих отримують вакцину.

Дослідження, на яких базується тимчасове схвалення вакцини, не включають осіб віком старше 85 років.