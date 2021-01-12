Во Франции на 138 000 вакцинированных от коронавируса обнаружили один случай аллергии

Среди 138 000 человек, которые во Франции получили первую дозу вакцины от коронавируса, зарегистрировали один случай существенного побочного эффекта в виде аллергии.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro, об этом сообщил министр здравоохранения Оливье Веран.

"У нас в стране зарегистрирован один случай нежелательного побочного эффекта аллергического характера, похожий на побочные эффекты, которые регистрировались за рубежом", - заявил министр.

Он отметил, что частота таких случаев примерно соответствует наблюдениям из других стран - 1 случай на 100 000 человек.

По данным органов здравоохранения в США от 7 января, серьезную аллергическую реакцию зафиксировали у 21 пациента из 1,8 миллиона вакцинированных первой дозой.

Французская федерация аллергологов пока считает, что склонность к лекарственной аллергии или аллергии на определенные продукты не являются противопоказанием для вакцинации вакциной Pfizer / BioNTech - если только речь не идет об аллергии на конкретные компоненты вакцины, в частности полиэтиленгликоль.

Как сообщалось ранее, в Норвегии и Италии сообщали о единичных случаях смерти пациентов - 2 и 1 соответственно - вскоре после вакцинации, но пока взаимосвязь между вакцинацией и смертью не подтверждена. Эти случаи тщательно расследуются.