В Італії розслідують причини смерті 90-річної жінки, померлої невдовзі після вакцинації

В Італії з’ясовують причини смерті 89-річної жінки, яка померла від інсульту невдовзі після отримання вакцини від коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Corriere della Sera з посиланням на регіональне агентство охорони здоров'я Лігурії.

Жінка проживала у будинку для людей похилого віку у Генуї та отримала вакцину 5 січня. Невдовзі після цього її госпіталізували з інсультом, вранці 6 січня вона померла.

З огляду на незначний інтервал часу між вакцинацією та інсультом, причини її смерті ретельно розслідують.

У регіональному агентстві охорони здоров’я Лігурії зазначили, що наразі ніщо не вказує на прямий причинно-наслідковий зв’язок між отриманням вакцини та інсультом.

Як вже повідомлялося, у Норвегії також з’ясовують причини смерті двох осіб, які незадовго перед тим отримали вакцину від коронавірусу.

Медичний директор Норвезького агентства з лікарських засобів зазначив, що зараз вакциновані найслабші та вразливі особи, які мають серйозні захворювання, тому можливі смерті, близькі до часу вакцинації. У таких випадках будут здійснювати розслідування, чи це випадковий збіг, чи смерть пов'язана з отриманням вакцини.