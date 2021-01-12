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Партію прем'єра Естонії запідозрили у причетності до корупційного порушення

Вівторок, 12 січня 2021, 17:41

В Естонії прокуратура оголосила підозри п’ятьом особам та Центристській партії, яку представляє чинний прем’єр Юрі Ратас, у корупційному порушенні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ERR.

Центристську партію підозрюють у причетності до "торгівлі впливом", заявив на пресконференції держпрокурор Тааві Перн. Чотирьох осіб затримали. 

Серед підозрюваних - генеральний секретар Центристської партії Міхал Корб, радник міністра фінансів Керсті Крахт і бізнесмен Хіллар Тедер. Імена ще двох не розголошують. 

Бізнесмена Тедера і Корба підозрюють у домовленості про те, що Тедер надасть Центристській партії протягом року 1 млн євро внесків, а фірма Porto Franco за це отримає контракт. 

Тедера і пані Крахт підозрюють у домовленості, що остання використає свої зв’язки у Мінфіні, щоб отримати позитивне рішення щодо позики для фірми Porto Franco. 

За подібні порушення можливе покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі, а партії, якщо підозри буде доведено, загрожує штраф. 

Хіллар Тедер є значним донором Центристської партії. У третьому кварталі 2020 року він зробив внесок для партії у розмірі 60 тисяч євро. Є припущення, що його внески можуть бути пов’язані з отриманням кредиту для Porto Franco - її керівником є його син Рауно. 

На початку липня державне кредитне агентство Kredex обговорило надання Porto Franco кредиту на 39,4 млн євро, а 3 вересня уряд схвалив це рішення. Його розкритикували на підставі, що такі позики мали б надаватися бізнесу, який явно постраждав від наслідків пандемії коронавірусу.

Прем'єр Юрі Ратас у коментарі ЗМІ зазначив, що цікавився, чи є підозри щодо нього особисто як лідера партії та прем'єра, і отримав відповідь від слідства, що таких немає. 

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