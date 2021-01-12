Партию премьера Эстонии заподозрили в причастности к коррупционному нарушению

В Эстонии прокуратура объявила о подозрении в коррупционном нарушении пяти лицам и Центристской партии, которую представляет действующий премьер Юри Ратас.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ERR.

Центристскую партию подозревают в причастности к "торговле влиянием", заявил на пресс-конференции госпрокурор Таави Перн. Четырех человек задержали.

Среди подозреваемых - генеральный секретарь Центристской партии Михал Корб, советник министра финансов Керсти Крахт и бизнесмен Хиллар Тедер. Имена еще двух не разглашают.

Бизнесмена Тедера и Корба подозревают в договоренности о том, что Тедер предоставит Центристской партии в течение года 1 млн евро взносов, а фирма Porto Franco за это получит контракт.

Тедера и Крахт подозревают в договоренности, что последняя использует свои связи в Минфине, чтобы получить положительное решение по кредиту для фирмы Porto Franco.

Тедер является значительным донором Центристской партии. В третьем квартале 2020 года он внес вклад для партии в размере 60 000 евро. Есть предположение, что его взносы могут быть связаны с получением кредита для Porto Franco - ее руководителем является его сын Рауно.

В начале июля государственное кредитное агентство Kredex обсудило предоставление Porto Franco кредита на 39,4 млн евро, а 3 сентября правительство одобрило это решение. Его раскритиковали на основании того, что такие займы должны предоставляться бизнесу, который явно пострадал от последствий пандемии коронавируса.

За подобные нарушения возможно наказание до 10 лет лишения свободы, а партии, если подозрения будет доказано, грозит штраф.

Премьер Юри Ратас в комментарии СМИ отметил, что интересовался, есть ли подозрения к нему лично как лидеру партии и премьеру, и получил ответ от следствия, что таких нет.