Парламент Литви на тлі епідемії вперше провів засідання онлайн

Парламент Литви вперше провів повноцінне засідання в онлайн-режимі, з огляду на епідемію коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

За даними Європейського центру попередження та контролю захворювань, Литва, населення якої становить 2,8 млн осіб, зараз на першому місці у ЄС за приростом нових заражень - 1199 випадків на 100 000 населення за останні два тижні.

У залі фізично були присутні лише спікер Вікторія Чміліте-Нільсен та деякі її помічники, а решта депутатів вмикалися з інших приміщень парламенту або з дому.

"Оскільки серед членів парламенту продовжуються випадки зараження, нам важливо створити умови, за яких парламент зможе продовжувати роботу. Це незвично, вести засідання перед порожньою залою замість 140 осіб. Я дуже сподіваюся, що навесні ми зможемо повернутися до нормального життя", - зазначила спікер.

Депутати проходили процедуру ідентифікації, вводячи код безпеки перед кожним голосуванням.

П’ятеро депутатів скаржилися, що мали технічні проблеми з голосуванням.

Станом на минулий тиждень, хворими на коронавірус були четверо депутатів, а до цього - щонайменше шість інших, включно зі спікеркою, відколи новий парламент почав роботу 13 листопада.