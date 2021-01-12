Парламент Литвы на фоне эпидемии впервые провел заседание онлайн

Парламент Литвы впервые провел полноценное заседание в онлайн-режиме, учитывая эпидемию коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

По данным Европейского центра предупреждения и контроля заболеваний, Литва, население которой составляет 2,8 млн человек, сейчас на первом месте в ЕС по приросту новых заражений - 1199 случаев на 100 000 населения за последние две недели.

В зале физически присутствовали только спикер Виктория Чмилите-Нильсен и некоторые ее помощники, а остальные депутаты включались из других помещений парламента или из дома.

"Поскольку среди членов парламента продолжаются случаи заражения, нам важно создать условия, при которых парламент сможет продолжать работу. Это необычно - вести заседание перед пустым залом вместо 140 человек. Я очень надеюсь, что весной мы сможем вернуться к нормальной жизни", - отметила спикер.

Депутаты проходили процедуру идентификации, вводя код перед каждым голосованием.

Пятеро депутатов жаловались, что у них были технические проблемы с голосованием.

По состоянию на прошлую неделю больными коронавирусом были четверо депутатов, а до этого - минимум шесть других, включая спикера, с тех пор как новый парламент начал работу 13 ноября.