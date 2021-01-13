У Німеччині виявили мутацію коронавірусу з ПАР

Міністерство соціальної політики землі Баден-Вюртемберг повідомило про виявлений у Німеччині випадок мутації коронавірусу B.1.351, що походить з ПАР.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Згідно з оприлюдненим у вівторок, 12 січня, даними відомства, цей варіант коронавірусу підтвердили в родини, котра 13 грудня повернулася з ПАР, де перебувала протягом тривалого часу.

11 січня наявність цього південноафриканського варіанту коронавірусу в членів цієї родини підтвердили також фахівці берлінської клініки Charité, котрим відправили зразки.

Як повідомили в земельному міністерстві, після прибуття до Німеччини родину помістили в карантин згідно з чинними вимогами. Проведений після п'яти днів перебування на карантині перший тест виявився негативним у всіх членів цієї сім'ї. Однак вже наступного тижня у декого з членів родини спостерігалися легкі симптоми хвороби.

Також у місті Боттроп у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія виявили мутацію коронавірусу в чоловіка, що приїхав з ПАР.

Цю мутацію коронавірусу виявили в ПАР у грудні 2020 року. Торік також було виявлено мутацію коронавірусу в Британії, випадки зараження якою виявлено і в Німеччині. Цей британський варіант коронавірусу вважається потенційно заразнішим, ніж попередній варіант, що досі фіксували в Німеччині.