В Германии обнаружили мутацию коронавируса из ЮАР

Министерство социальной политики земли Баден-Вюртемберг сообщило об обнаруженном в Германии случай мутации коронавируса B.1.351, что происходит с ЮАР.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Согласно обнародованному во вторник, 12 января, данным ведомства, этот вариант коронавируса подтвердили в семьи, которая 13 декабря вернулась из ЮАР, где находилась в течение длительного времени.

11 января наличие этого южноафриканского варианта коронавируса у членов этой семьи подтвердили также специалисты берлинской клиники Charité, которым отправили образцы.

Как сообщили в земельном министерстве, по прибытии в Германию семью поместили в карантин согласно действующим требованиям. Проведенный после пяти дней пребывания на карантине первый тест оказался отрицательным у всех членов этой семьи. Однако уже на следующей неделе в некоторых членов семьи наблюдались легкие симптомы болезни.

Также в городе Боттроп в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия обнаружили мутацию коронавируса у мужчины, приехавшего из ЮАР.

Эту мутацию коронавируса обнаружили в ЮАР в декабре 2020 года. В прошлом году также было обнаружено мутации коронавируса в Британии, случаи заражения которой обнаружено и в Германии. Этот британский вариант коронавируса считается потенциально заразнее, чем предыдущий вариант, что до сих пор фиксировали в Германии.