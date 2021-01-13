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Нідерланди продовжили обмеження у зв'язку з коронавірусом до 9 лютого

Середа, 13 січня 2021, 09:18

У вівторок прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте оголосив про продовження до 9 лютого обмежень, що діють у його країні, щоб спробувати приборкати пандемію COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

"Не думаю, що я вас сильно здивую сьогодні, карантин продовжується на три тижні", - заявив Рютте. Обмеження, які діяли досі, були запроваджені до 19 січня.

"Майже всі зрозуміють, що іншого вибору немає", - додав він.

Уряд також розглядає можливість введення комендантської години та провів консультації з цього приводу з органами охорони здоров'я. Однак поки такі кроки запроваджуватися не будуть.

Нині у Нідерландах діють найсуворіші обмеження, які будь-коли запроваджувалися: були закриті школи, несуттєві підприємства, заборонено приймати вдома більше двох людей.

Марк Рютте також заявив, що повідомлення про поширення нового варіанту вірусу у Британії та Ірландії "м'яко кажучи, насторожують".

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