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Нидерланды продлили ограничения в связи с коронавирусом до 9 февраля

Среда, 13 января 2021, 09:18

Во вторник премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил о продлении до 9 февраля ограничений, действующих в его стране, чтобы попытаться обуздать пандемию COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

"Не думаю, что я вас сильно удивлю сегодня, карантин продлевается на три недели", - заявил Рютте. Ограничения, действовавшие до сих пор, были введены до 19 января.

"Почти все поймут, что другого выбора нет", - добавил он.

Правительство также рассматривает возможность введения комендантского часа и провело консультации по этому поводу с органами здравоохранения. Однако пока такие шаги вводиться не будут.

Сейчас в Нидерландах действуют самые строгие ограничения, которые когда-либо вводились: были закрыты школы, несущественные предприятия, запрещено принимать дома более двух человек.

Марк Рютте также заявил, что сообщение о распространении нового варианта вируса в Великобритании и Ирландии, "мягко говоря, настораживают".

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