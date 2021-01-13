Нидерланды продлили ограничения в связи с коронавирусом до 9 февраля
Во вторник премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил о продлении до 9 февраля ограничений, действующих в его стране, чтобы попытаться обуздать пандемию COVID-19.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.
"Не думаю, что я вас сильно удивлю сегодня, карантин продлевается на три недели", - заявил Рютте. Ограничения, действовавшие до сих пор, были введены до 19 января.
"Почти все поймут, что другого выбора нет", - добавил он.
Правительство также рассматривает возможность введения комендантского часа и провело консультации по этому поводу с органами здравоохранения. Однако пока такие шаги вводиться не будут.
Сейчас в Нидерландах действуют самые строгие ограничения, которые когда-либо вводились: были закрыты школы, несущественные предприятия, запрещено принимать дома более двух человек.
Марк Рютте также заявил, что сообщение о распространении нового варианта вируса в Великобритании и Ирландии, "мягко говоря, настораживают".