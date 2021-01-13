На Кіпрі сталася масова бійка в переповненому таборі мігрантів, 25 постраждалих

Понад два десятки мігрантів були поранені під час великої бійки між громадянами Сирії та кількох африканських країн у переповненому таборі для мігрантів поблизу столиці Кіпру.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Associated Press.

Речник Міністерства внутрішніх справ заявив, що всі 25 осіб отримали легкі тілесні ушкодження і вже повернулись до табору після надання першої допомоги в лікарні Нікосії.

За його словами, сутички між мігрантами тривали понад сім годин: були розбиті вікна, пошкоджені ліжка та інше обладнання, частина огорожі табору була зламана. Бійку вдалося зупинити тільки після втручання спецназу.

Слідчі поліції все ще намагаються встановити причину бійки, але вважається, що вона почалася з невеликої кількості людей і швидко переросла у масову.

В таборі на 1000 місць розміщується близько 1500 мігрантів, причому 600 з них перебувають на карантині відповідно до протоколів запобігання коронавірусу.

Один з жителів табору повідомив кіпрським ЗМІ з-за огорожі табору, що напруженість зросла серед мігрантів із Сирії, Нігерії та Сьєрра-Леоне, оскільки їм не було дозволено виїжджати під час загальнодержавного карантину.

Майже щодня на Кіпр прибувають невеликі групи мігрантів, головним чином з Туреччини, яка знаходиться за 80 кілометрів від найближчої точки. Більшість потрапляють на острів через невизнаний Північний Кіпр, перетинають буферну зону, контрольовану ООН, і потрапляють на міжнародно визнану територію Кіпру, щоб шукати притулку.