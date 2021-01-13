На Кипре произошла массовая драка в переполненном лагере мигрантов, 25 пострадавших

Более двух десятков мигрантов были ранены во время большой драки между гражданами Сирии и нескольких африканских стран в переполненном лагере для мигрантов вблизи столицы Кипра.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

Представитель Министерства внутренних дел заявил, что все 25 человек получили легкие телесные повреждения и уже вернулись в лагерь после оказания первой помощи в больнице Никосии.

По его словам, столкновения между мигрантами продолжались более семи часов: были разбиты окна, повреждены кровати и другое оборудование, часть ограды лагеря была сломана. Драку удалось остановить только после вмешательства спецназа.

Следователи полиции все еще пытаются установить причину драки, но считается, что она началась с небольшого количества людей и быстро переросла в массовую.

В лагере на 1000 мест размещается около 1500 мигрантов, причем 600 из них находятся на карантине в соответствии с протоколами предотвращения коронавируса.

Один из жителей лагеря сообщил кипрским СМИ из-за ограды лагеря, что напряженность возросла среди мигрантов из Сирии, Нигерии и Сьерра-Леоне, поскольку им не было разрешено выезжать во время общегосударственного карантина.

Почти каждый день на Кипр прибывают небольшие группы мигрантов, главным образом из Турции, которая находится в 80 километрах от ближайшей точки. Большинство попадают на остров через непризнанный Северный Кипр, пересекают буферную зону, контролируемую ООН, и попадают на международно признанную территорию Кипра, чтобы искать убежища.