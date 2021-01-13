Британія зареєструвала рекордні понад 1500 смертей від коронавірусу за добу
Середа, 13 січня 2021, 18:25
В Британії у середу зареєстрували ще 1 564 випадки смерті від коронавірусу - найвищий щоденний показник з початку епідемії.
Такими є останні дані британських органів охорони здоров’я, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.
Попередній найвищий приріст 1325 смертей за добу був зареєстрований 8 січня.
Загальна кількість смертей за час епідемії досягла 84 767 людей.
Ще 47 525 нових випадків зараження було зафіксовано в середу - третій день поспіль число нових випадків становить менше 50 000.
Від початку епідемії COVID-19 у Британії підтвердили в 3 211 576 осіб.
Нагадаємо, у 2020 році у Британії кількість так званих "надлишкових" смертей стала найвищою з часів Другої світової війни.
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