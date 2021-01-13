Французький міністр пропонує ЄС використовувати менше англійської після Brexit

Міністр Франції з європейських справ Клеман Боне висловив думку про те, що країнам ЄС після Brexit варто рідше використовувати в офіційному спілкуванні англійську мову, надаючи перевагу іншим.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

На думку Боне, ЄС варто було б відмовлятися від "ламаної" (у значенні - недосконалої через те, що використовується не-носіями мови) англійської, яка є офіційною в абсолютній меншості країн-членів, але заохочувати "лінгвістичне різноманіття".

"Після Brexit людям буде важче розуміти, чому ми всі користуємося ламаною англійською… Давайте звикати знову говорити іншими мовами", - сказав Боне.

Він наголосив, що зараз країни-члени майже все робоче спілкування здійснюють англійською мовою.

Міністр, водночас, не зазначив напряму, яким мовам пропонує у такому разі надати перевагу. Сам Боне добре володіє англійською.

Після остаточного виходу Британії з ЄС, залишилося лише дві країни - Ірландія та Мальта - які використовують англійську як офіційну, поруч з рідними мовами.

Хоча англійська вже тривалий час є основною офіційною мовою ЄС, лунає чимало нарікань, що "брюссельська" англійська стала "ламаною", набувши специфічних рис, нетипових для мови у середовищі її носіїв.

Поруч з англійською, в офіційному спілкуванні європосадовців найчастіше використовується французька та німецька. Офіційні сайти органів ЄС, зокрема, Єврокомісії та Ради ЄС, мають розділи мовами усіх країн-членів.