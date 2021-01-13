Французский министр предлагает ЕС использовать меньше английского после Brexit

Министр Франции по европейским делам Клеман Боне высказал мнение о том, что странам ЕС после Brexit стоит реже использовать в официальном общении английский язык, отдавая предпочтение другим.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

По мнению Боне, ЕС следовало бы отказываться от "ломаного" (в значении - несовершенного в общении не-носителей языка) английского, который является официальным в абсолютном меньшинстве стран-членов, но поощрять "лингвистическое разнообразие".

"После Brexit людям будет труднее понимать, почему мы все пользуемся ломаным английском ... Давайте привыкать снова говорить на других языках", - сказал Боне.

Он отметил, что сейчас страны-члены почти все рабочее общение проводят на английском языке.

Министр, в то же время, не уточнил, какой язык предлагает использовать как основной вместо него. Сам Боне хорошо владеет английским.

После окончательного выхода Британии из ЕС, осталось только две страны - Ирландия и Мальта - которые используют английский как официальный, рядом с родными языками.

Хотя английский уже длительное время является основным официальным языком ЕС, звучит немало нареканий, что "брюссельский" английский стал "ломаным", приобретя специфических черты, нетипичные для языка в среде его носителей.

Наряду с английским, в официальном общении еврочиновники чаще всего используют французский и немецкий. Официальные сайты органов ЕС, в частности, Еврокомиссии и Совета ЕС, имеют разделы на языках всех стран-членов.