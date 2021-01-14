У Польщі видаватимуть "паспорти вакцинації" після щеплення від коронавірусу

Люди, які вакцинуються проти COVID-19 у Польщі, отримають документ про підтвердження щеплення після того, як отримають другу дозу вакцини.

Про це заявила заступниця міністра охорони здоров’я Польщі Анна Голавська, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Після вакцинації підтвердження надійде у вигляді QR-коду, який можна завантажити з особистого кабінету на сайті електронного уряду чи облікового запису системи охорони здоров’я. Також буде можливо роздрукувати документ у пункті вакцинації.

"Код буде так званим паспортом вакцинованої особи, який підтверджуватиме, що людина була щеплена і може використовувати права, на які мають право вакциновані люди", - сказала Голавська.

Пропозиція щодо "паспортів" була включена до національної програми імунізації Польщі, прийнятої урядом у грудні, в якій зазначалося, що вакциновані люди зможуть користуватися послугами охорони здоров'я без додаткового тестування і їм також не доведеться проходити карантин після контакту з людиною, інфікованою COVID-19.

Кілька країн ЄС, таких як Кіпр і Греція, виступили за скасування карантину та інших обмежень на в'їзд для мандрівників, які матимуть "паспорт вакцинації".

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Однак досі незрозуміло, на яких умовах може ґрунтуватися така загальноєвропейська сертифікація та чи буде вона здійснена.

Станом на кінець минулого тижня Польща отримала 697 320 доз вакцини Pfizer/Biontech, вакциновано 200 022 людини. Цього тижня Варшава очікує отримати перші дози американської вакцини Moderna.