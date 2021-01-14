В Польше будут выдавать "паспорта вакцинации" после прививки от коронавируса

Люди, которые прививаются против COVID-19 в Польше, получат документ о подтверждении прививки после того, как получат вторую дозу вакцины.

Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Польши Анна Голавска, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

После вакцинации подтверждение поступит в виде QR-кода, который можно загрузить из личного кабинета на сайте электронного правительства или учетной записи системы здравоохранения. Также будет возможно распечатать документ в пункте вакцинации.

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"Код будет так называемым паспортом вакцинированного лица, подтверждающий, что человек был привит и может использовать права, на которые имеют право вакцинированные люди", - сказала Голавска.

Предложение о таких "паспортах" было включено в национальные программы иммунизации Польши, принятой правительством в декабре, в которых отмечалось, что вакцинированные люди смогут пользоваться услугами здравоохранения без дополнительного тестирования и им также не придется проходить карантин после контакта с человеком, инфицированным COVID-19.

Несколько стран ЕС, таких как Кипр и Греция, выступили за отмену карантина и других ограничений на въезд для путешественников, которые будут иметь "паспорт вакцинации".

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Однако до сих пор неясно, на каких условиях может основываться такая общеевропейская сертификация и будет ли она осуществлена.

По состоянию на конец прошлой недели Польша получила 697 320 доз вакцины Pfizer/Biontech, вакцинированы 200 022 человека. На этой неделе Варшава ожидает получения первых доз американской вакцины Moderna.