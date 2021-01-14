В Іспанії новий максимум випадків коронавірусу - майже 39 тисяч за добу

Влада Іспанії повідомила про 38 869 нових випадків коронавірусу за останню добу і це найвищий щоденний показник інфекцій з початку пандемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Попередній максимум щоденних випадків становив 25 595 і був зафіксований 30 жовтня минулого року.

В країні також зареєстровано 195 нових смертей за добу, а число випадків на 100 000 осіб зросло з 452 до 493.

Також зростає кількість випадків госпіталізації. В даний час 14,64% лікарняних ліжок (18 215 осіб) зайняті хворими на коронавірус, тоді як місяць тому було 9,22% або 11 648 хворих.

Активність використання відділень інтенсивної терапії також зростає: 24,76% місць в реанімаціях займають пацієнти з коронавірусом, тоді як 11 грудня цей показник становив 9,22%.

Нагадаємо, у кількох регіонах Іспанії запровадили обмеження на пересування у відповідь на можливі наслідки новорічної рейв-вечірки, яка тривала понад 40 годин і зібрала сотні учасників, попри триваючу пандемію коронавірусу.