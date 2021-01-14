В Испании новый максимум случаев коронавируса - почти 39 000 за сутки

Власти Испании сообщили о 38 869 новых случаях коронавируса за последние сутки, и это самый высокий ежедневный показатель с начала пандемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Предыдущий максимум ежедневных случаев составлял 25 595 и был зафиксирован 30 октября прошлого года.

В стране также зарегистрировано 195 новых смертей в сутки, а число случаев на 100 000 человек возросло с 452 до 493.

Также растет количество случаев госпитализации. В настоящее время 14,64% больничных коек (18215 человек) заняты больными коронавирус, тогда как месяц назад было 9,22% или 11 648 больных.

Активность использования отделений интенсивной терапии также растет: 24,76% мест в реанимации занимают пациенты с коронавирусом, тогда как 11 декабря этот показатель составлял 9,22%.

Напомним, в ряде регионов Испании ввели ограничения на передвижение в ответ на возможные последствия новогодней рейв-вечеринки, которая продолжалась более 40 часов и собрала сотни участников, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса.