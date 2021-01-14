Міністр юстиції: рішення ЄСПЛ – юридичний удар по міфології РФ в її гібридній війні

Міністр юстиції Денис Малюська розцінив перше рішення Європейського суду з прав людини у справі щодо російської окупації Криму як проміжну перемогу в серії справ України проти Росії в цьому суді.

Як повідомляє "Європейська правда", про це міністр написав на своїй сторінці у Facebook.

"Перша проміжна перемога у серії справ України проти Росії у Європейському суді з прав людини…Рішення ЄСПЛ – потужний юридичний удар по міфології, яка використовується РФ у гібридній війні. Крим – це історія збройної агресії та грубих порушень прав людини, а не "референдуму" та "мирного волевиявлення", - написав Малюська.

Він окремо підкреслив, що ЄСПЛ підтвердив, що РФ мала ефективний контроль над Кримом ще з лютого 2014 року, а не з часу так званого "референдуму" і цей аргумент буде використаний в подальших судових розглядах.

"Росія підтримує міф про "мирне" та "правомірне" "приєднання" Криму. Міф, звичайно, у першу чергу для їх внутрішнього користування. Але вони намагаються просувати його і на міжнародній арені", - зазначив Малюська.

Нагадаємо, ЄСПЛ ухвалив перше рішення у справі "Україна проти Росії", визнавши прийнятною скаргу Києва на порушення прав людини в окупованому Криму.

Переважна більшість статей, за якими Україна звинувачує РФ у здійсненні системних порушень прав людини у Криму, визнані прийнятними для розгляду по суті.

Суд відхилив як неаргументовані лише звинувачення України щодо того, що Росія після окупації Криму встановила там "адміністративну практику щодо вбивств/розстрілів".

Окремо Суд відзначив, що Росія здійснювала "фактичний контроль" на території Криму з 27 лютого 2014 року, тобто ще до здійснення незаконної анексії окупованого нею півострова.

Детально про аргументи сторін у цьому судовому процесі читайте в статті - ЄСПЛ зі смаком фашизму: все про засідання та можливе рішення у Страсбурзі щодо Криму.