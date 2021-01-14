Министр юстиции: решение ЕСПЧ - юридический удар по мифологии РФ в ее гибридной войне

Министр юстиции Денис Малюська расценил первое решение Европейского суда по правам человека по делу о российской оккупации Крыма как промежуточную победу в серии дел Украины против России в этом суде.

Как сообщает "Европейская правда", об этом министр написал на своей странице в Facebook.

"Первая промежуточная победа в серии дел Украины против России в Европейском суде по правам человека... Решение ЕСПЧ - мощный юридический удар по мифологии, которая используется РФ в гибридной войне. Крым - это история вооруженной агрессии и грубых нарушений прав человека, а не "референдума" и "мирного волеизъявления", - написал Малюська.

Он отдельно подчеркнул, что ЕСПЧ подтвердил, что РФ осуществляла эффективный контроль над Крымом еще с февраля 2014 года, а не с момента так называемого "референдума", и этот аргумент будет использован в дальнейших судебных разбирательствах.

"Россия поддерживает миф о "мирном" и "правомерном" "присоединении" Крыма. Миф, конечно, в первую очередь для их внутреннего пользования. Но они пытаются продвигать его и на международной арене", - отметил министр.

Напомним, ЕСПЧ принял первое решение по делу "Украина против России", признав приемлемой жалобу Киева на нарушения прав человека в оккупированном Крыму.

Подавляющее большинство статей, по которым Украина обвиняет РФ в осуществлении системных нарушений прав человека в Крыму, признаны приемлемыми для рассмотрения по существу.

Суд отклонил как неаргументированные только обвинения Украины о том, что Россия после оккупации Крыма установила там "административную практику относительно убийств/расстрелов".

Отдельно Суд отметил, что Россия осуществляла "фактический контроль" на территории Крыма с 27 февраля 2014 года, то есть еще до осуществления незаконной аннексии оккупированного ею полуострова.

Подробно об аргументах сторон в этом процессе читайте в статье ЕСПЧ со вкусом фашизма: все о заседании и возможном решении в Страсбурге по Крыму