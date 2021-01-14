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У Шотландії поліція закликає людей відкласти поїздки через сильні снігопади

Четвер, 14 січня 2021, 13:25

У декількох районах Шотландії місцева поліція закликала людей відкласти усі поїздки, які не є абсолютно необхідними, через сильні снігопади, що ускладнюють рух на дорозі та підвищують ризик аварійних ситуацій.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ВВС.

Значна кількість снігу випала ще вчора, у зв’язку зі снігопадом у регіоні оголосили помаранчевий рівень попередження. 

 

Дорогу A9 біля містечка Данблен через снігопад зовсім закрили, але згодом рух частково відновили, ще на близько 10 дорогах у регіоні повідомляли про значні ускладнення руху. 

На трасі A7 у центрально-південній Шотландії декілька фур застрягли у заметах. 

Залізниця Шотландії також попередила про можливі затримки, тому що у першій половині дня через погодні умови швидкість руху поїздів на деяких ділянках довелося знизити.

У зв’язку з погодніми умовами поліція закликала водіїв відкладати усі неважливі поїздки, а якщо їхати - то ретельно чистити вікна своїх авто від намерзлої паморозі, а також подбати про запаси палива, їжі, теплого одягу та зарядити мобільні телефони на випадок надзвичайних ситуацій. 

На 14 січня рівень попередження знизили до жовтого. Очікується, що снігова холодна погода протримається щонайменш до пізнього вечора. 

Днями про значні снігопади та знеструмлення внаслідок цього тисяч будинків повідомляли також Швеція, Фінляндія, а також Іспанія, для якої така погода є аномальним явищем. 

Європейське космічне агентство (ESA) опублікувало супутникові знімки території Іспанії, на яких видно, що половина країни досі засипана снігом після шторму "Філомена", що накрив країну минулими вихідними.


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