У Шотландії поліція закликає людей відкласти поїздки через сильні снігопади

У декількох районах Шотландії місцева поліція закликала людей відкласти усі поїздки, які не є абсолютно необхідними, через сильні снігопади, що ускладнюють рух на дорозі та підвищують ризик аварійних ситуацій.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ВВС.

Значна кількість снігу випала ще вчора, у зв’язку зі снігопадом у регіоні оголосили помаранчевий рівень попередження.

Дорогу A9 біля містечка Данблен через снігопад зовсім закрили, але згодом рух частково відновили, ще на близько 10 дорогах у регіоні повідомляли про значні ускладнення руху.

На трасі A7 у центрально-південній Шотландії декілька фур застрягли у заметах.

Залізниця Шотландії також попередила про можливі затримки, тому що у першій половині дня через погодні умови швидкість руху поїздів на деяких ділянках довелося знизити.

У зв’язку з погодніми умовами поліція закликала водіїв відкладати усі неважливі поїздки, а якщо їхати - то ретельно чистити вікна своїх авто від намерзлої паморозі, а також подбати про запаси палива, їжі, теплого одягу та зарядити мобільні телефони на випадок надзвичайних ситуацій.

Road Traffic Officers stopped a red Citroen Nemo where the windscreen & windows were fully frozen over.



The driver's visibility was very poor & he could have been involved in an RTC. The driver was charged accordingly.



Please ensure your car is fully defrosted before travel. pic.twitter.com/ubfJ3SH31n