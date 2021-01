В Шотландии полиция призывает людей отложить поездки из-за сильных снегопадов

В нескольких районах Шотландии местная полиция призвала людей отложить все поездки, которые не являются абсолютно необходимыми, из-за сильных снегопадов, затрудняющих движение на дороге и повышающих риск аварийных ситуаций.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ВВС.

Значительное количество снега выпало еще вчера, в связи со снегопадом в регионе объявили оранжевый уровень предупреждения.

Дорогу A9 возле городка Данблен из-за снегопада вовсе закрыли, но впоследствии движение частично восстановили, еще на около 10 дорог в регионе сообщали о значительных осложнениях движения.

На трассе A7 в центрально-южной Шотландии несколько фур застряли в сугробах.

Железная дорога Шотландии также предупредила о возможных задержках, потому что в первой половине дня из-за погодных условий скорость движения поездов на некоторых участках пришлось снизить.

В связи с погодными условиями полиция призвала водителей откладывать все неважные поездки, а если ехать - то тщательно чистить окна своих авто от намерзшей изморози, а также позаботиться о запасах топлива, пищи, теплой одежды и зарядить мобильные телефоны на случай чрезвычайных ситуаций.

Road Traffic Officers stopped a red Citroen Nemo where the windscreen & windows were fully frozen over.



The driver's visibility was very poor & he could have been involved in an RTC. The driver was charged accordingly.



Please ensure your car is fully defrosted before travel. pic.twitter.com/ubfJ3SH31n