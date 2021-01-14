В Шотландии полиция призывает людей отложить поездки из-за сильных снегопадов

В нескольких районах Шотландии местная полиция призвала людей отложить все поездки, которые не являются абсолютно необходимыми, из-за сильных снегопадов, затрудняющих движение на дороге и повышающих риск аварийных ситуаций.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ВВС.

Значительное количество снега выпало еще вчера, в связи со снегопадом в регионе объявили оранжевый уровень предупреждения.

Дорогу A9 возле городка Данблен из-за снегопада вовсе закрыли, но впоследствии движение частично восстановили, еще на около 10 дорог в регионе сообщали о значительных осложнениях движения.

На трассе A7 в центрально-южной Шотландии несколько фур застряли в сугробах.

Железная дорога Шотландии также предупредила о возможных задержках, потому что в первой половине дня из-за погодных условий скорость движения поездов на некоторых участках пришлось снизить.

В связи с погодными условиями полиция призвала водителей откладывать все неважные поездки, а если ехать - то тщательно чистить окна своих авто от намерзшей изморози, а также позаботиться о запасах топлива, пищи, теплой одежды и зарядить мобильные телефоны на случай чрезвычайных ситуаций.

Road Traffic Officers stopped a red Citroen Nemo where the windscreen & windows were fully frozen over.



The driver's visibility was very poor & he could have been involved in an RTC. The driver was charged accordingly.



Please ensure your car is fully defrosted before travel. pic.twitter.com/ubfJ3SH31n — DumfriesGPolice (@DumfriesGPolice) January 14, 2021

На 14 января уровень предупреждения снизили до желтого. Ожидается, что снежная холодная погода продержится как минимум до позднего вечера.

На днях о значительных снегопадах и обесточивании вследствие этого тысяч домов сообщали также Швеция, Финляндия, а также Испания, для которой такая погода является аномальным явлением.

Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало спутниковые снимки территории Испании, на которых видно, что половина страны до сих пор засыпана снегом после шторма "Филомена", обрушившегося на страну в минувшие выходные.