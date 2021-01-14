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Економіка Німеччини скоротилася на 5% в 2020 році

Четвер, 14 січня 2021, 13:31

Німецька економіка, найбільша в Європі, скоротилася на 5% у пандемічному 2020 році, що позначило кінець десятиліття зростання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Статистичне бюро Destatis заявило в четвер, що лише будівельний сектор продемонстрував підйом, в той час як промисловість та сфера послуг зафіксували глибокі спади.

Сільське господарство, фінансові послуги, нерухомість та інформація та комунікації зазнали менших падінь виробництва.

Промисловість скоротилася на 9,7%, тоді як сфера послуг, включаючи культурні та спортивні події, які значною мірою були скасовані, знизилась на 11,3%.

У четвертому кварталі зростання було скоріше застійним, сказав Міхаель Кун, керівник групи розрахунку ВВП та обсягу виробництва в бюро. Він сказав, що оскільки в грудні, коли був запроваджений останній раунд локдауну, було доступно дуже мало даних, агентство не робило офіційних оцінок. Показник четвертого кварталу має бути оголошений 29 січня.

Падіння в результаті пандемії, яке відбулося після 10 років річного зростання, виявилося меншим, ніж у 2009 році, коли економіка скоротилася на 5,7%.

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Німеччина Економічна криза
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