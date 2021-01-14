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Экономика Германии сократилась на 5% в 2020 году

Четверг, 14 января 2021, 13:31

Немецкая экономика, крупнейшая в Европе, сократилась на 5% в пандемическом 2020 году, что обозначило конец десятилетия роста.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Статистическое бюро Destatis заявило в четверг, что только строительный сектор продемонстрировал подъем, в то время как промышленность и сфера услуг зафиксировали глубокие спады.

Сельское хозяйство, финансовые услуги, недвижимость и информация и коммуникации претерпели меньше падения производства.

Промышленность сократилась на 9,7%, тогда как сфера услуг, включая культурные и спортивные события, которые в значительной степени были отменены, снизилась на 11,3%.

В четвертом квартале рост был скорее застойным, сказал Михаэль Кун, руководитель группы расчета ВВП и объема производства в бюро. Он сказал, что поскольку в декабре, когда был введен последний раунд локдауна, было доступно очень мало данных, агентство не делало официальных оценок. Показатель четвертого квартала должен быть объявлен 29 января.

Падение в результате пандемии, которое произошло после 10 лет годового роста, оказалось меньше, чем в 2009 году, когда экономика сократилась на 5,7%.

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