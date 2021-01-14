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У Данії планують розпочати рідкісну процедуру імпічменту щодо колишньої міністерки

Четвер, 14 січня 2021, 14:59

У четвер парламент Данії проведе голосування щодо того, чи може колишня міністр імміграції з попереднього уряду постати перед рідкісною процедурою імпічменту. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР

Правляча партія Данії заявила, що підтримає голосування у парламенті. Причина потенційної процедури - винесення в 2016 році постанови про розділення пар, які просили про притулок, коли один член пари був неповнолітнім. 

Інгер Стойберг займала пост міністра з питань імміграції з червня 2015 по 2019 рік. Якщо голосування пройде успішно і Стойберг буде пред'явлено звинувачення, а потім вона буде визнана винною, їй може загрожувати штраф або максимум два роки в'язниці.

Раніше цього місяця адвокати, призначені парламентом, заявили, що є законні підстави для пред'явлення звинувачення Стойберг. Мовляв, розлучення пар в центрах із надання притулку було явно незаконним, і що Стойберг отримала попередження від свого департаменту про те, що така практика є незаконною.

Суд, який розглядає справи, в яких міністри звинувачуються у неправомірній поведінці і зловживанні службовим становищем, востаннє використовувався в Данії в 1995 році. До складу суду входять 15 суддів Верховного суду і 15 призначених парламентом Данії членів. За всю історію суду винними були визнані тільки два міністри.

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