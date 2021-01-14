В Дании планируют начать редкую процедуру импичмента в отношении бывшего министра

В четверг парламент Дании проведет голосование о том, может ли министр иммиграции из предыдущего правительства подвергнуться редкой процедуре импичмента.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Правящая партия Дании заявила, что поддержит голосование в парламенте. Причина потенциальной процедуры - вынесение в 2016 году постановления о разделении пар, просивших об убежище, когда один член пары был несовершеннолетним.

Ингер Стойберг занимала пост министра по вопросам иммиграции с июня 2015 по 2019 год. Если голосование пройдет успешно и Стойберг будет предъявлено обвинение, а затем она будет признана виновной, ей может грозить штраф или максимум два года тюрьмы.

Ранее в этом месяце адвокаты, назначенные парламентом, заявили, что есть законные основания для предъявления обвинения Стойберг. Мол, разделение пар в центрах по предоставлению убежища было явно незаконным, и Стойберг получила предупреждение от своего департамента о том, что такая практика незаконна.

Суд, рассматривающий дела, в которых министры обвиняются в неправомерном поведении и злоупотреблении служебным положением, в последний раз использовался в Дании в 1995 году. В состав суда входят 15 судей Верховного суда и 15 назначенных парламентом Дании членов. За всю историю суда виновными были признаны только два министра.