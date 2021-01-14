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Берлусконі терміново госпіталізували через проблеми з серцем

Четвер, 14 січня 2021, 16:37

Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі терміново госпіталізований в лікарню в Монако через проблеми з серцем. 

Про це повідомив його особистий лікар італійському агентству ANSA в четвер, пише "Європейська правда".

Берлусконі перебував у Вальбонні, місті неподалік від Ніцци, де він провів більшу частину ізоляції.

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Альберто Дзангрілло, довірений лікар Сільвіо Берлусконі, прийняв рішення про його госпіталізацію в Монако через "аритмологічні проблеми з серцем". 

Він розповів, що розпорядився госпіталізувати Берлусконі в Монако, бо не вважав за розумне транспортувати його до Італії.

За даними видання, це рутинна перевірка, і Сільвіо Берлусконі повинен повернутися додому через кілька днів.

Берлусконі у вересні перехворів коронавірусом і був виписаний з лікарні у Мілані після того як він провів там більше десяти днів.

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Італія
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