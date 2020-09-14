Берлусконі виписали з лікарні через майже 2 тижні боротьби з коронавірусом

Колишнього прем’єра Італії Сильвіо Берлусконі виписали з лікарні у Мілані після того як він провів там більше десяти днів у зв’язку з коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

"Це було найнебезпечніше випробування в моєму житті. І на цей раз я його пройшов ", - сказав колишній прем'єр після виходу з лікарні.

За його словами, найважчі моменти хвороби він пережив у перші її дні.

"Кожен з нас піддається ризику зараження інших, я знову звертаюся до кожного із закликом до максимальної особистої та соціальної відповідальності", - сказав Сильвіо Берлусконі, який нагадав, що в останні тижні перед тим, як захворів, неодноразово звертався із закликами не недооцінювати небезпеку.

Берлусконі залишиться в ізоляції в його резиденції в Аркоре, поки у нього не буде другого негативного тесту на коронавірус.

Експрем'єр був госпіталізований в ніч на 3 вересня в лікарню Сан-Рафаелі в Мілані, де потім провів 12 днів