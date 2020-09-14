Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Ще дві лабораторії підтвердили, що Навальний був отруєний "Новічком"

Євросоюз заявив про невизнання місцевих "виборів" у Криму

Лукашенко полетів у Сочі на переговори з Путіним 

Єрмак: Україна в Берліні не брала зобов’язань про перегляд постанови про місцеві вибори 






Берлусконі виписали з лікарні через майже 2 тижні боротьби з коронавірусом

Понеділок, 14 вересня 2020, 13:19

Колишнього прем’єра Італії Сильвіо Берлусконі виписали з лікарні у Мілані після того як він провів там більше десяти днів у зв’язку з коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

"Це було найнебезпечніше випробування в моєму житті. І на цей раз я його пройшов ", - сказав колишній прем'єр  після виходу з лікарні.

За його словами, найважчі моменти хвороби він пережив у перші її дні.

"Кожен з нас піддається ризику зараження інших, я знову звертаюся до кожного із закликом до максимальної особистої та соціальної відповідальності", - сказав Сильвіо Берлусконі, який нагадав, що в останні тижні перед тим, як захворів, неодноразово звертався із закликами не недооцінювати небезпеку.

Берлусконі залишиться в ізоляції в його резиденції в Аркоре, поки у нього не буде другого негативного тесту на коронавірус.

Експрем'єр був госпіталізований в ніч на 3 вересня в лікарню Сан-Рафаелі в Мілані, де потім провів 12 днів

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коронавірус Італія
powered by lun.ua