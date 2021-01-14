Берлускони срочно госпитализировали из-за проблем с сердцем

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони срочно госпитализирован в больницу в Монако из-за проблем с сердцем.

Об этом сообщил его личный врач итальянскому агентству ANSA в четверг, пишет "Европейская правда".

Берлускони находился в Вальбонн, городе неподалеку от Ниццы, где он провел большую часть изоляции.

Альберто Дзангрилло, доверенный врач Сильвио Берлускони, принял решение о его госпитализации в Монако за "аритмических проблем с сердцем".

Он рассказал, что распорядился госпитализировать Берлускони в Монако, потому что не считал разумным транспортировать его в Италию.

По данным издания, это рутинная проверка, и Сильвио Берлускони должен вернуться домой через несколько дней.

Берлускони в сентябре переболел коронавирусом и был выписан из больницы в Милане после того как он провел там более десяти дней.