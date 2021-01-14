ЄСПЛ у своєму рішенні врахував зізнання Путіна щодо процесу окупації Криму

Висловлювання президента РФ Владіміра Путіна зіграли роль у першому рішенні Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) у справі "Україна проти Росії" щодо Криму.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у рішенні суду, оприлюдненому 14 січня.

"Суд звернув особливу увагу на дві не заперечені заяви президента Путіна. Першу він зробив на засіданні керівників силових структур у ніч з 22 на 23 лютого 2014 року, сказавши, що він прийняв рішення "почати роботу над поверненням Криму до Російської Федерації", тоді як у другій, у телеінтерв’ю 17 квітня 2014 року, він прямо визнав, що Росія "роззброїла військові формування української армії та правоохоронних органів" та що "російські військовослужбовці підтримували кримські сили самооборони", - зазначено у рішенні.

Також, додають у документі, Владімір Путін у коментарі ЗМІ (що наведений у звіті Управління Верховного комісара ООН з прав людини щодо ситуації з правами людини у Криму від 25 вересня 2017 року), визнає: "За спинами кримських загонів самооборони стояли наші військові. Вони діяли дуже чемно, але рішуче і професійно. Не було іншого способу допомогти народу Криму висловити свою волю вільно".

Ці факти були наведені у документах, наданих Суду українською стороною.

Нагадаємо, 14 січня ЄСПЛ виніс перше рішення у справі "Україна проти Росії", визнавши прийнятною скаргу Києва на порушення прав людини у окупованому Криму.

Окремо Суд відзначив, що Росія здійснювала "фактичний контроль" на території Криму з 27 лютого 2014 року, тобто ще до ухвалення нею формального рішення про незаконну анексію окупованого півострова.

На підставі ухваленого рішення ЄСПЛ має розглянути по суті всі пункти звинувачень України щодо РФ.

Детально про аргументи сторін у цьому судовому процесі читайте в статті ЄвроПравди від 2019 року ЄСПЛ зі смаком фашизму: все про засідання та можливе рішення у Страсбурзі щодо Криму.