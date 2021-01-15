Репетицію інавгурації Байдена відклали через проблеми з безпекою – ЗМІ

Репетицію інавгурації обраного президента США Джо Байдена, заплановану на неділю, відклали через проблеми безпеки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Згідно з оновленою інформацією, репетиція тепер запланована на понеділок.

Команда Байдена також скасувала поїздку залізницею з Вілмінгтона до Вашингтона, заплановану на понеділок, через загострення проблем безпеки. Інавгурація Байдена відбудеться 20 січня.

Інавгураційний комітет президента відмовився коментувати ці повідомлення.

Раніше директор Федерального бюро розслідувань Крістофер Врей заявив, що ФБР проводить розслідування щодо осіб, які можуть загрожувати безпеці інавгурації.

Інавгурація президента традиційно приваблює до Вашингтона сотні тисяч відвідувачів, але церемонію різко скоротили через пандемію COVID-19.

Байден попросив свого кандидата на посаду заступника генерального прокурора та радника з питань боротьби з тероризмом колишнього президента Барака Обами Лізу Монако виконувати обов'язки тимчасового радника з питань внутрішньої безпеки.

Чиновники попередили про плани збройних акцій протесту у Вашингтоні, і всі 50 штатів активісти стурбовані можливістю насильства.

Попередження з’являються після нападу минулого тижня прихильників президента Дональда Трампа на Капітолій США, в результаті якого загинули п’ять людей.