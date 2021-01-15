Репетицию инаугурации Байдена отложили из-за проблем с безопасностью - СМИ

Репетицию инаугурации избранного президента США Джо Байдена, запланированную на воскресенье, отложили из-за проблем безопасности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Согласно обновленной информации, репетиция теперь запланирована на понедельник.

Команда Байдена также отменила поездку по железной дороге с Уилмингтон в Вашингтон, запланированную на понедельник, из-за обострения проблем безопасности. Инаугурация Байдена состоится 20 января.

Инаугурации комитет президента отказался комментировать эти сообщения.

Ранее директор Федерального бюро расследований Кристофер Врэй заявил, что ФБР проводит расследование в отношении лиц, которые могут угрожать безопасности инаугурации.

Инаугурация президента традиционно привлекает в Вашингтон сотни тысяч посетителей, но церемонию резко сократили из-за пандемии COVID-19.

Байден попросил своего кандидата на должность заместителя генерального прокурора и советника по вопросам борьбы с терроризмом бывшего президента Барака Обамы Лизу Монако исполнять обязанности временного советника по вопросам внутренней безопасности.

Чиновники предупредили о планах вооруженных акций протеста в Вашингтоне, и все 50 штатов активисты обеспокоены возможностью насилия.

Предупреждение появляются после нападения на прошлой неделе сторонников президента Дональда Трампа на Капитолий США, в результате которого погибли пять человек.