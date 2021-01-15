Бельгія посилила правила для мандрівників, що прибувають потягом чи автобусом з-за меж ЄС

Правила, що застосовуються до мандрівників, які в'їжджають до Бельгії на літаку чи морському транспорті, з країн, що не входять до ЄС та не є країнами Шенгенської зони, тепер поширюються на тих, хто подорожує автобусом чи поїздом.

Про це заявила міністр внутрішніх справ Бельгії Аннеліс Верлінден у п'ятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTBF.

Нові правила також стосуються людей, які приїжджають із Великої Британії, де циркулює більш заразний варіант коронавірусу.

За словами міністра, розширення заходів також спеціально спрямоване на протидію розповсюдженню до Бельгії потенційно більш заразних варіантів вірусу.

Зокрема, на мандрівників, які в'їжджають автобусом чи поїздом, поширюється: обов'язок заповнити "форму локатора пасажирів", незалежно від тривалості перебування за кордоном або запланованого перебуванняв Бельгії; та обов'язок представити негативний тест ПЛР.

Це останнє правило попереднього тесту ПЛР стосується лише мандрівників, які приїжджають із червоної зони (за межами ЄС та за межами Шенгенської зони) і не мають постійного місця проживання в Бельгії.

Передбачений також карантин для тих, хто приїздить із червоних зон.