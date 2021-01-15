Бельгия ужесточила правила для путешественников, прибывающих поездом или автобусом из-за пределов ЕС

Правила, применяемые к путешественникам, которые въезжают в Бельгию на самолете или морском транспорте, из стран, не входящих в ЕС и не являющихся странами Шенгенской зоны, теперь распространяются на тех, кто путешествует автобусом или поездом.

Об этом заявила министр внутренних дел Бельгии Аннелис Верлинден в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.

Новые правила также касаются людей, которые приезжают из Великобритании, где циркулирует более заразный вариант коронавируса.

По словам министра, расширение мер также специально направлено на противодействие распространению в Бельгию потенциально более заразных вариантов вируса.

В частности, на путешественников, въезжающих автобусом или поездом, распространяется: обязанность заполнить "форму локатора пассажиров", независимо от продолжительности пребывания за границей или запланированного пребывания в Бельгии; и обязанность представить отрицательный тест ПЦР.

Это последнее правило предыдущего теста ПЦР касается только путешественников, приезжающих из красной зоны (за пределами ЕС и за пределами Шенгенской зоны) и не имеют постоянного места жительства в Бельгии.

Предусмотрен также карантин для тех, кто приезжает из красных зон.