В МЗС України відповіли Додіку на ультиматум щодо вивезеної з окупованого Луганська ікони

В МЗС України не сприймають ультиматумів члена президії Боснії і Герцеговини Мілорада Додіка щодо умов повернення ікони, вивезеної з окупованого Луганська, яку він спробував подарувати главі МЗС РФ Сєргєю Лаврову.

Про це у коментарі "Європейській правді" заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Те, що ікона походить з української території – це незаперечний факт. Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження у справі незаконного вивезення. Ми очікуємо, що боснійсько-герцеговинська сторона не буде використовувати ікону у внутрішньополітичній боротьбі, а надаватиме сприяння у рамках кримінального розслідування та експертизи і в її якнайскорішому поверненні до України", - зазначив він.

Речник нагадав, що Україна і Боснія та Герцеговина є державами-учасницями Конвенції від 1970 року про заходи, спрямовані на заборону та запобігання незаконному ввезенню, вивезенню та передачі права власності на культурні цінності.

"Відповідно до статті 7, держави-учасниці цієї конвенції зобов’язуються забороняти ввезення культурних цінностей, викрадених з музею або релігійної і світської історичної пам’ятки, а також на вимогу іншої держави-учасниці вживати відповідних кроків для виявлення та повернення будь-якої подібної культурної цінності", - зауважив Олег Ніколенко.

Нагадаємо, голова президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік заявив, що віддасть скандальну ікону Україні, якщо Київ зможе довести, що шукав її раніше.

Він стверджує, що не отримав відповіді від України щодо того, чи шукали вони ікону, а також не було надано жодних даних, пов’язаних з нею.

Раніше Додік заявляв, що поверне українську ікону, викрадену в Луганську, тим, від кого її отримав - але не Україні.

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